En voiture Simone : concert au CHU ! Avenue de la Côte de Nacre Caen, 18 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Une fois par mois, le CHU de Caen Normandie vous propose de découvrir des artistes. En octobre, ce sera En voiture Simone !

Leur répertoire éclectique balance entre rire et émotion, sérieux et fantaisie, poésie et loufoquerie.

Entrée libre et gratuite.

2023-10-18 19:30:00 fin : 2023-10-18 . .

Avenue de la Côte de Nacre

Caen 14000 Calvados Normandie



Once a month, the CHU de Caen Normandie invites you to discover new artists. In October, it’s En voiture Simone!

Their eclectic repertoire balances laughter and emotion, seriousness and fantasy, poetry and zaniness.

Free admission.

Una vez al mes, el CHU de Caen Normandie le invita a descubrir artistas. En octubre será el turno de En voiture Simone

Su repertorio ecléctico combina la risa y la emoción, la seriedad y la fantasía, la poesía y el humor.

Entrada gratuita.

Einmal im Monat bietet Ihnen das Universitätsklinikum Caen Normandie die Möglichkeit, Künstler zu entdecken. Im Oktober heißt es En voiture Simone!

Ihr eklektisches Repertoire schwankt zwischen Lachen und Rührung, Ernsthaftigkeit und Fantasie, Poesie und Verrücktheit.

Eintritt frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité