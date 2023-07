A pas perdus sur les rives de la Leyre Avenue de la Côte d’Argent Le Teich, 13 avril 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Aucun repère, ni fléchage, ni lieu-dit pour cette balade de 5 km (idéale pour les familles) vous êtes accompagnés par Jean, notre « raconteur de Pays » qui vous parle du Bassin comme personne car ce Bassin il le connaît et surtout il l’aime

La Leyre qu’on appelle « petite Amazone », traverse la forêt landaise pour se jeter dans le Bassin d’Arcachon, ses rives constituent un milieu naturel d’exception vous serez au cœur d’une forêt luxuriante, et vous découvrirez une flore riche et sauvage.

Vous continuez sur un sentier emprunté par les pèlerins de St Jacques de Compostelle pour y faire une petite halte tandis que Jean vous raconte son histoire et ses mystères…..

No markers, no signposts, no place names for this 5 km walk (ideal for families) you will be accompanied by Jean, our « raconteur de Pays » who will talk to you about the Basin like no one else because he knows it and above all he loves it

The Leyre river, which is called « little Amazon », crosses the Landes forest to flow into the Arcachon Basin. Its banks constitute an exceptional natural environment; you will be in the heart of a luxuriant forest, and you will discover a rich and wild flora.

You continue on a path used by the pilgrims of St Jacques de Compostelle to make a small stop while Jean tells you its history and its mysteries ….

En este paseo de 5 km (ideal para familias) no hay balizas, ni señales, ni lugares a los que dirigirse. Le acompañará Jean, nuestro « cuentista local », que le hablará de la cuenca como nadie, porque la conoce y, sobre todo, la ama

El Leyre, conocido como el « pequeño Amazonas », atraviesa el bosque de las Landas para desembocar en la bahía de Arcachon. Sus orillas constituyen un entorno natural excepcional; se encontrará en el corazón de un bosque frondoso y descubrirá una flora rica y salvaje.

Continuará por un camino utilizado por los peregrinos de Santiago de Compostela para hacer una pequeña parada mientras Jean le cuenta su historia y sus misterios….

Auf dieser 5 km langen Wanderung (ideal für Familien) werden Sie von Jean, unserem « raconteur de Pays », begleitet, der Ihnen wie kein anderer vom Bassin erzählt, denn er kennt und liebt dieses Bassin

Der Fluss Leyre, der auch « kleiner Amazonas » genannt wird, fließt durch den Wald der Landes und mündet in das Becken von Arcachon. Seine Ufer sind ein außergewöhnliches Naturgebiet. Sie befinden sich mitten in einem üppigen Wald und entdecken eine reiche und wilde Flora.

Sie gehen weiter auf einem Pfad, der von den Pilgern von Santiago de Compostela benutzt wurde, um einen kleinen Halt zu machen, während Jean Ihnen seine Geschichte und seine Geheimnisse erzählt…..

