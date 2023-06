CONCERT D’AUDREY LOPES DUO Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef, 15 août 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

La chanteuse et pianiste Audrey Lopes et son comparse, vous proposeront leur répertoire soul, jazz et pop..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 19:00:00. .

Avenue de la Convention Square de Jade

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Singer and pianist Audrey Lopes and her partner, will offer you their soul, jazz and pop repertoire.

La cantante y pianista Audrey Lopes y su pareja le ofrecerán su repertorio de soul, jazz y pop.

Die Sängerin und Pianistin Audrey Lopes und ihr Komparse, werden Ihnen ihr Soul-, Jazz- und Poprepertoire präsentieren.

Mise à jour le 2023-06-02 par eSPRIT Pays de la Loire