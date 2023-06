SCIENCE TOUR LITTORAL Avenue de la Convention Saint-Michel-Chef-Chef, 8 août 2023, Saint-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef,Loire-Atlantique

Les animateurs des Petits Débrouillards reviennent cette année pour sensibiliser petits et grands de façon ludique à la gestion du littoral !

Un camion avec une exploration numérique et l’observation d’échantillons, l’exposition « Le Littoral des Loustics » et des expérimentations ludiques sur le.

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 17:00:00.

Avenue de la Convention Square de Jade

Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Petits Débrouillards organizers are back this year to raise awareness of coastal management in a fun way for young and old alike!

A truck with digital exploration and sample observation, the « Le Littoral des Loustics » exhibition and fun experiments on the

Los organizadores de Petits Débrouillards vuelven este año para sensibilizar a pequeños y mayores sobre la gestión del litoral de una forma divertida

Un camión con exploración digital y observación de muestras, la exposición « Le Littoral des Loustics » y divertidos experimentos en el

Die Animateure der Petits Débrouillards kommen dieses Jahr wieder, um Groß und Klein auf spielerische Weise für das Küstenmanagement zu sensibilisieren!

Ein Truck mit einer digitalen Erkundung und der Beobachtung von Proben, die Ausstellung « Le Littoral des Loustics » (Die Küste der Loustics) und spielerische Experimente am

