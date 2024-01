BOURSE AUX JOUETS ET AUX LIVRES – CERS Avenue de la Condamine Cers, dimanche 1 décembre 2024.

Cers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-01

fin : 2024-12-01

Venez vous balader à cette bourse aux jouets et aux livres et donnez une seconde vie à des objets !

Venez vous balader à cette bourse aux jouets et aux livres et donnez une seconde vie à des objets !

.

Avenue de la Condamine

Cers 34420 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE