CONCERT – YA SOLO Avenue de la Condamine Cers, 24 janvier 2024, Cers.

Cers,Hérault

Jules Muzanzo, accompagné du guitariste Baptiste Clerc, nous présente son univers musical grâce à des chansons extraites de son dernier EP « Ya Solo ». Une musique moderne, rythmée et chaleureuse, teintée de soul/funk, c’est une vraie invitation à un voyage musical entre l’Europe et l’Afrique. Pour l’occasion, les deux artistes seront accompagnés par les élèves du département musiques actuelles..

2024-01-24 19:00:00 fin : 2024-01-24 . EUR.

Avenue de la Condamine

Cers 34420 Hérault Occitanie



Jules Muzanzo, accompanied by guitarist Baptiste Clerc, presents his musical universe with songs from his latest EP « Ya Solo ». A modern, rhythmic and warm music, tinged with soul/funk, it’s a real invitation to a musical journey between Europe and Africa. For the occasion, the two artists will be accompanied by students from the contemporary music department.

Jules Muzanzo, acompañado por el guitarrista Baptiste Clerc, presenta su universo musical con canciones extraídas de su último EP « Ya Solo ». La música, moderna, rítmica y cálida, con un toque de soul y funk, es una invitación a realizar un viaje musical entre Europa y África. Para la ocasión, los dos artistas estarán acompañados por estudiantes del departamento de música contemporánea.

Jules Muzanzo, begleitet vom Gitarristen Baptiste Clerc, stellt uns sein musikalisches Universum mit Liedern aus seiner letzten EP « Ya Solo » vor. Die moderne, rhythmische und warmherzige Musik mit Soul-/Funkeinschlag ist eine echte Einladung zu einer musikalischen Reise zwischen Europa und Afrika. Zu diesem Anlass werden die beiden Künstler von den Schülern der Abteilung für aktuelle Musik begleitet.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE