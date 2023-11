TOURNOI DE TENNIS – CERS Avenue de la Condamine Cers, 2 décembre 2023, Cers.

Cers,Hérault

Le TC Cers organise un tournoi de tennis en double. L’ensemble des recette sera reversé à l’AFM Téléthon..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Avenue de la Condamine

Cers 34420 Hérault Occitanie



TC Cers is organizing a doubles tennis tournament. All proceeds will be donated to the AFM Téléthon.

TC Cers organiza un torneo de tenis de dobles. Todo lo recaudado se donará a la AFM Téléthon.

Der TC Cers organisiert ein Tennis-Doppelturnier. Die gesamten Einnahmen gehen an den AFM Telethon.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE