Fête des assos Avenue de la Commune de Paris Saint-Leu-d’Esserent, 3 septembre 2023, Saint-Leu-d'Esserent.

Saint-Leu-d’Esserent,Oise

Dimanche 3 septembre, de 10h à 17h, venez à la rencontre et à la découverte des associations lupoviciennes.

Un large choix d’associations sportives, culturelles, citoyennes, etc.

Démonstrations, animations et inscriptions toute la journée!

Complexe Pascal Grousset

Entrée gratuite.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 17:00:00

Avenue de la Commune de Paris

Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France



On Sunday September 3, from 10am to 5pm, come and meet and discover Lupovic’s associations.

A wide choice of sports, cultural and civic associations.

Demonstrations, entertainment and registration all day long!

Pascal Grousset Complex

Free admission

El domingo 3 de septiembre, de 10.00 a 17.00 horas, venga a conocer y descubrir las asociaciones de Lupovia.

Una amplia selección de asociaciones deportivas, culturales, cívicas, etc.

Demostraciones, animaciones e inscripciones durante todo el día

Complejo Pascal Grousset

Entrada gratuita

Am Sonntag, den 3. September, können Sie von 10 bis 17 Uhr die Lupovicer Vereine kennenlernen und entdecken.

Es gibt eine große Auswahl an Sport-, Kultur- und Bürgervereinen.

Vorführungen, Animationen und Anmeldungen den ganzen Tag lang!

Komplex Pascal Grousset

Kostenloser Eintritt

Mise à jour le 2023-08-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise