avec Lutetia Ceili et Lutetia Ceili Band Avenue de la Commune de Paris, Brétigny-sur-Orge (91) Avenue de la Commune de Paris, 91220 Brétigny-sur-Orge, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40045 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] L’IRLANDE à l’honneur Une journée autour des musiques bretonnes et irlandaises, Dimanche 5 février * 10 h : Animation de danses pour participer à la journée * 11h30 : Apéro concert + démonstrarion de danses avec le Lutetia Ceili BandAg, Agnès Haack et les danseurs qu’elle a formés * Repas tiré du sac *15 h-20h30 : Bal – Le Lutecia Ceili Band : Sophie Bardou, Tiennet Simonnin, Catherine Gauduchon, Jean-Christophe Girard. – Gobilobidi (chanteurs « a-Cappella » de Bretagne) : Kevin Morel, Martin Gashignard, Florian Karoubi – Skavenn (musique bretonne) : Musiciens de Vert le Petit – CQFQ (ceux qui font danser) avec Jean-Luc Larive, Cécile Di Roma, Vincent Lepoivre – Sonorisateur : Federico Montoya *Après les 2 stages d’initiation au set dancing (danse traditionnelle irlandaise avec Agnès Haack. Samedi 28 janvier et 4 février 2023 14 h – 18h Brétigny sur Orge, Gymnase Camille Hébert.* Le bal irlandais, céilí, réunit un grand nombre de danseurs qui évoluent par couple * Sur des rythmes de reels, de jigs et de polkas. C’est dans une grande convivialité, au bal ou au pub, que se pratiquent le set dancing et autres céilí dances, mélanges de figures de contredanse et de pas rythmés. Venez vous initier à ces formes de danses très populaires en Irlande à l’occasion de deux ateliers. * Le film : Ciné 220 à Brétigny-sur-Orge, le vendredi 3 février 2023 : Danses avec l’atelier de Brétigny sur la proposition de Josiane Rostagni et la musique de Jean-Luc Larive source : événement Bréty Trad et Folk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T10:00:00+01:00

2023-02-05T20:30:00+01:00

