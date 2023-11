Exposition DIDIER-MICHEL Avenue de la Comète Valence, 6 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le plasticien et compositeur de parfums synesthète Didier-Michel, spécialiste l’harmonie des couleurs, propose une immersion sensorielle artistique à la Maison du gardien à Valence..

2023-11-06 fin : 2023-11-19 . .

Avenue de la Comète Maison du Gardien

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Synesthetic artist and perfume composer Didier-Michel, a specialist in color harmony, offers an artistic sensory immersion at the Maison du gardien in Valence.

El artista sinestésico y compositor de perfumes Didier-Michel, especialista en armonía de colores, propone una inmersión sensorial artística en la Maison du gardien de Valence.

Der bildende Künstler und synästhetische Parfumkomponist Didier-Michel, ein Spezialist für Farbharmonie, bietet im Maison du gardien in Valence eine künstlerische Sinnestauchung an.

