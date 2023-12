Feu d’artifice de fin d’année Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Le Château-d'Oléron Feu d’artifice de fin d’année Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron, 30 décembre 2023, Le Château-d'Oléron. Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 18:30:00

fin : 2023-12-30 Fêtons la fin de l’année en couleurs avec le traditionnel feu d’artifice tiré à la Citadelle. La soirée débutera vers 18h30 par le traditionnel pot d’accueil vin chaud et chocolat chaud. Feu d’artifice vers 19h30..

Avenue de la Citadelle La Citadelle

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

