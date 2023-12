Concert de Noël à Magné Avenue de la Brièserie Magné, 17 décembre 2023, Magné.

Magné Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 16:00:00

fin : 2023-12-17

Un concert de Noël proposé par Via MUSICA aura lieu à la salle polyvalente de Magné le dimanche 17 décembre, à partir de 16h.

Au programme, plusieurs Noëls traditionnels de différents pays et quelques pièces classiques sur le thème de l’amour et de la Nativité.

Entrée gratuite – participation libre.

EUR.

Avenue de la Brièserie Salle polyvalente

Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Niort Marais Poitevin