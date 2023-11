Conte poétique « Tant va la cruche à l’eau… » à Magné Avenue de la Brieserie Magné, 19 novembre 2023, Magné.

Magné,Deux-Sèvres

Rendez-vous le 19 novembre à 16h à la salle polyvalente de Magné pour assister au conte poétique « Tant va la cruche à l’eau… », présenté par La Compagnie Le Chant de la Carpe et l’association Lire et Délire.

Texte écrit et interprété par Stéphane Keruel.

Ce spectacle est un conte écologique, philosophique, poétique et humoristique sur le rapport de l’Homme au vivant.

Libre participation aux frais..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

Avenue de la Brieserie Salle polyvalente de Magné

Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us on November 19 at 4pm at the Salle polyvalente in Magné for the poetic tale « Tant va la cruche à l’eau… », presented by La Compagnie Le Chant de la Carpe and the association Lire et Délire.

Written and performed by Stéphane Keruel.

An ecological, philosophical, poetic and humorous tale about man’s relationship with living things.

Free participation.

Acompáñenos el 19 de noviembre a las 16:00 h en la Sala polivalente de Magné para asistir al cuento poético « Tant va la cruche à l’eau… », presentado por la Compagnie Le Chant de la Carpe y la asociación Lire et Délire.

Escrita e interpretada por Stéphane Keruel.

Este espectáculo es un relato ecológico, filosófico, poético y humorístico sobre la relación del hombre con los seres vivos.

Entrada gratuita.

Am 19. November um 16 Uhr findet in der Mehrzweckhalle von Magné das poetische Märchen « Tant va la cruche à l’eau… » statt, das von der Compagnie Le Chant de la Carpe und dem Verein Lire et Délire präsentiert wird.

Text geschrieben und interpretiert von Stéphane Keruel.

Diese Aufführung ist ein ökologisches, philosophisches, poetisches und humorvolles Märchen über die Beziehung des Menschen zu den Lebewesen.

Freie Teilnahme an den Kosten.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Niort Marais Poitevin