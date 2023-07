Découverte de sports innovants Avenue de la Brequette Hauteville-sur-Mer, 18 juillet 2023, Hauteville-sur-Mer.

Hauteville-sur-Mer,Manche

Séance découverte de sports innovants sur la plage, cale nord de Hauteville-sur-Mer. Gratuit..

2023-07-18 14:00:00 fin : 2023-07-18 . .

Avenue de la Brequette Cale nord

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Discover innovative sports on the beach at Hauteville-sur-Mer’s north slipway. Free admission.

Descubra deportes innovadores en la playa, grada norte de Hauteville-sur-Mer. Entrada gratuita.

Schnupperkurs für innovative Sportarten am Strand, Norddock von Hauteville-sur-Mer. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche