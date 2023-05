Escape Game au Château Haut-Lagrange Avenue de la Brède, 30 mai 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

La famille Boutemy vous laisse les commandes de la propriété.

Prenez en main les étapes de la viticulture, de la vinification et de l’assemblage pour trouver le code qui vous permettra de remporter un magnum.

Et après l’effort… le réconfort ! L’escape game se termine par une

dégustation de nos vins.

Petites infos pratiques :

– Le jeu a lieu dans le chai et est accessible aux personnes en fauteuil

roulant.

– Les smartphones doivent être déposés avant de débuter le jeu.

– Durée du jeu : 60 minutes.

2023-05-30 à ; fin : 2023-06-02 . .

Avenue de la Brède Château Haut-Lagrange

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Boutemy family leaves the running of the estate in your hands.

Take charge of the stages of viticulture, vinification and blending to find the code that will win you a magnum.

And after the effort… the comfort! The escape game ends with a

tasting of our wines.

Practical information :

– The game takes place in the cellar and is accessible to wheelchair users.

wheelchairs.

– Smartphones must be handed in before starting the game.

– Duration of the game : 60 minutes

La familia Boutemy deja en tus manos la gestión de la finca.

Encárguese de las etapas de viticultura, vinificación y mezcla para dar con el código que le hará ganar un magnum.

Y después del esfuerzo… ¡la comodidad! El juego de escape termina con una

degustación de nuestros vinos.

Información práctica:

– El juego tiene lugar en la bodega y es accesible para usuarios de sillas de ruedas.

sillas de ruedas.

– Los smartphones deben entregarse antes de comenzar el juego.

– Duración del juego: 60 minutos

Die Familie Boutemy überlässt Ihnen die Leitung des Weinguts.

Nehmen Sie die Schritte des Weinanbaus, der Weinbereitung und der Assemblage in die Hand, um den Code zu finden, mit dem Sie eine Magnumflasche gewinnen können.

Und nach der Anstrengung … der Trost! Das Escape Game endet mit einer

verkostung unserer Weine.

Kleine praktische Infos:

– Das Spiel findet im Weinkeller statt und ist für Personen im Rollstuhl zugänglich

rollstuhlfahrer zugänglich.

– Smartphones müssen vor Beginn des Spiels abgelegt werden.

– Dauer des Spiels: 60 Minuten

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Montesquieu