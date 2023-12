Marché à Savigny-sur-Braye Avenue de la Braye Savigny-sur-Braye, 2 janvier 2023, Savigny-sur-Braye.

Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2023-01-02 09:00:00

fin : 2023-12-31 12:00:00

Venez rencontrer des producteurs locaux !.

Marché des producteurs et revendeurs à Savigny-sur-Braye. Venez rencontrer des producteurs locaux ! Sur ce marché vous pourrez trouver : du miel, des fruits et légumes, de la charcuterie, des volailles et du porc, de la confiture, des saucissons d’Auvergne, des escargots, des bijoux, des dentelles, des fromages, du safran et des vins.

Avenue de la Braye

Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par OT de Vendome – Territoires Vendomois