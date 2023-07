Jazz Off’ | Mowgli « Gueule de Boa » Avenue de la Bastide Eymet, 6 avril 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Mowgli est sauvage. Il vient du rock, du jazz, de la musique improvisée, de l’électro, mais avant tout, Mowgli est profondément libre. Il n’aime ni les étiquettes ni les chapelles, il défend une approche spontanée de la musique, basée sur une écriture rigoureuse mêlée à une tendance à l’improvisation.

Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc et Pierre Pollet créent la bande-son d’un Mowgli du XXIème siècle. Éruptive, rocailleuse, haletante, la musique de Mowgli raconte des histoires de jungle moderne. Elle oscille entre sonorités urbaines et lyrisme sauvage, dépouillement abstrait et explosions incandescentes.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mowgli is wild. He comes from rock, jazz, improvised music and electro, but above all, Mowgli is profoundly free. He doesn’t like labels or cliques, and defends a spontaneous approach to music, based on rigorous writing mixed with a tendency to improvise.

Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc and Pierre Pollet create the soundtrack to a 21st-century Mowgli. Eruptive, rocky and breathless, Mowgli?s music tells stories of the modern jungle. It oscillates between urban sounds and wild lyricism, abstract simplicity and incandescent explosions.

Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Mowgli es salvaje. Procede del rock, del jazz, de la música improvisada y del electro, pero sobre todo, Mowgli es profundamente libre. No ama las etiquetas ni las camarillas, y defiende un enfoque espontáneo de la música, basado en una escritura rigurosa combinada con una tendencia a la improvisación.

Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc y Pierre Pollet crean la banda sonora de un Mowgli del siglo XXI. Eruptiva, rocosa y sin aliento, la música de Mowgli cuenta historias de la jungla moderna. Oscila entre los sonidos urbanos y el lirismo salvaje, la simplicidad abstracta y las explosiones incandescentes.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16?, bebidas excluidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Mowgli ist wild. Er kommt aus dem Rock, dem Jazz, der improvisierten Musik, dem Elektro, aber vor allem ist Mowgli zutiefst frei. Er mag keine Etiketten oder Kapellen, er verteidigt einen spontanen Ansatz zur Musik, der auf einer strengen Komposition und einer Tendenz zur Improvisation beruht.

Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc und Pierre Pollet kreieren den Soundtrack eines Mowgli des 21. Jahrhunderts. Die Musik von Mowgli ist eruptiv, rockig und atemlos und erzählt Geschichten aus dem modernen Dschungel. Sie schwankt zwischen urbanen Klängen und wilder Lyrik, abstrakter Schlichtheit und glühenden Explosionen.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG EMPFOHLEN: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

Mise à jour le 2023-07-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides