Danse | Farce et Rattrape, trio de chute chorégraphique Avenue de la Bastide Eymet, 6 avril 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

FARCE-ET-RATTRAPE est une pièce teintée d’humour où la danse se glisse dans la musicalité des chutes, dans les renversements d’espaces et les situations gestuelles inventées, pour grands et petits. Le spectacle commence par un jeu simple : une personne chute, deux personnes la rattrapent.

Et puis finalement, ce n’est pas si simple que ça : le chuteur fait chuter le deuxième, pendant que le troisième les rattrape, et chute à son tour…

Les 3 danseurs s’offrent des farces dans le moment où le corps se déséquilibre. Sur le pont, tout le monde est affairé à chuter, pourtant, tous et toutes s’évertuent à se rattraper coûte que coûte.

Et si tout cela n’était qu’une farce ? Profitons de l’instant, jouons à nous en faire goûter les plaisirs et les surprises.

Présenté par la Compagnie Drisse. A partir de 6 ans..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Avenue de la Bastide Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



FARCE-ET-RATTRAPE is a play tinged with humor, in which dance slips into the musicality of falls, space reversals and invented gestural situations, for young and old alike. The show begins with a simple game: one person falls, two people catch them.

But it’s not quite as simple as that: the person who falls makes the second person fall, while the third person catches them, and falls in turn?

The 3 dancers play pranks on each other as their bodies become unbalanced. On the bridge, everyone is busy falling, yet everyone is trying to catch up at all costs.

But what if it?s all a joke? Let?s make the most of the moment, and enjoy the pleasures and surprises.

Presented by Compagnie Drisse. Ages 6 and up.

FARCE-ET-RATTRAPE es una obra teñida de humor, en la que la danza se desliza en la musicalidad de las caídas, en inversiones del espacio y situaciones gestuales inventadas, para grandes y pequeños. El espectáculo comienza con un juego sencillo: una persona se cae, dos la atrapan.

Y luego no es tan sencillo: la persona que cae hace caer a la segunda, mientras que la tercera la atrapa y cae a su vez..

Los tres bailarines se gastan bromas mientras sus cuerpos se desequilibran. En el puente, todos están ocupados cayendo, pero todos intentan cogerse a toda costa.

Pero, ¿y si todo es una broma? Aprovechemos el momento y disfrutemos de los placeres y las sorpresas.

Presentado por la Compagnie Drisse. A partir de 6 años.

FARCE-ET-RATTRAPE ist ein humorvolles Stück, in dem sich der Tanz in die Musikalität der Stürze, in die Umkehrung von Räumen und in erfundene gestische Situationen für Groß und Klein einschleicht. Das Stück beginnt mit einem einfachen Spiel: Eine Person fällt, zwei Personen fangen sie auf.

Und dann ist es doch nicht so einfach: Der Fallende bringt den Zweiten zu Fall, während der Dritte sie auffängt und seinerseits fällt?

Die drei Tänzer spielen sich gegenseitig Streiche in dem Moment, in dem der Körper aus dem Gleichgewicht gerät. Auf der Brücke sind alle damit beschäftigt, zu fallen, doch alle versuchen, sich aufzufangen, koste es, was es wolle.

Was, wenn das alles nur ein Scherz ist? Genießen wir den Augenblick und spielen wir damit, uns die Freuden und Überraschungen schmecken zu lassen.

Präsentiert von der Compagnie Drisse. Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides