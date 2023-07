Jazz Off’ | Éric Seva « Frère de Songs » Avenue de la Bastide Eymet, 23 mars 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

En 2017, Eric invite Michael sur son album Body and Blues une collaboration qui s’étendra sur scène lors de nombreux concerts.

Dans le prolongement de cette première rencontre Frères de Songs est un projet qui traduit les liens artistiques qu’Éric SÉVA et Michael ROBINSON ont en commun.

C’est dans ces chants et danses que les deux artistes se rapprochent pour raconter l’ histoire de chacun, un « blues » devenu « universel » qui réunit toutes ces musiques, qu’elles soient afro- américaines, européennes ou traditionnelles.

Autour de compositions originales ce nouveau répertoire puise son inspiration dans les musiques soul, funk, jazz et pop qui ont alimentée leurs parcours.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In 2017, Eric invited Michael to work on his album Body and Blues, a collaboration that would extend to numerous live concerts.

Following on from this first encounter, Frères de Songs is a project that reflects the artistic ties that Éric SÉVA and Michael ROBINSON share.

It is in these songs and dances that the two artists come together to tell the story of each other, a « blues » that has become « universal », bringing together all these types of music, whether Afro-American, European or traditional.

With original compositions, this new repertoire draws its inspiration from the soul, funk, jazz and pop music that has fueled their careers.

Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

En 2017, Éric invitó a Michael a trabajar en su álbum Body and Blues, una colaboración que se extendería a varios conciertos en directo.

Tras este primer encuentro, Frères de Songs es un proyecto que refleja los lazos artísticos que Éric SÉVA y Michael ROBINSON tienen en común.

Es en estas canciones y danzas donde los dos artistas se unen para contar la historia de cada uno de ellos, un « blues » que se ha convertido en « universal », reuniendo todas estas músicas, ya sean afroamericanas, europeas o tradicionales.

Este nuevo repertorio, basado en composiciones originales, se inspira en el soul, el funk, el jazz y el pop que han alimentado sus carreras.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? excluidas las bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

2017 lädt Eric Michael zu seinem Album Body and Blues ein, eine Zusammenarbeit, die sich bei zahlreichen Konzerten auch auf die Bühne ausdehnen wird.

In der Fortsetzung dieser ersten Begegnung Frères de Songs ist ein Projekt, das die künstlerischen Verbindungen, die Eric SÉVA und Michael ROBINSON gemeinsam haben, zum Ausdruck bringt.

In diesen Liedern und Tänzen nähern sich die beiden Künstler einander an, um die Geschichte jedes Einzelnen zu erzählen, einen « Blues », der « universell » geworden ist und alle Musikrichtungen vereint, ob afroamerikanisch, europäisch oder traditionell.

Dieses neue Repertoire mit Originalkompositionen schöpft seine Inspiration aus der Soul-, Funk-, Jazz- und Pop-Musik, die ihre Wege geprägt hat.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

