Théâtre | Le Cid Avenue de la Bastide Eymet, 23 mars 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Deux comédiens, sept personnages, le tout accompagné d’une musique live.

« Après une lecture anodine, un après-midi d’automne, un éclair de création nous foudroya. Nous nous sommes regardés… avons hésité un bref moment… Oui ! Il s’agissait bel et bien d’une révélation ! Nous devions monter Le Cid ! Pour la beauté de ses vers. Pour que cette poésie, à défaut d’être lue, soit écoutée.

D’une première volonté de vulgariser le vers de Corneille, nous avons abouti à une mise en scène qu’on pourrait qualifier de minimaliste, sans fioritures, seuls les mots sont au cœur de l’espace. Avec seulement deux comédiens pour jouer tous les personnages et un décor réduit, nous avons voulu créer un univers dynamique, rythmé par des interludes musicaux.

Présenté par la Compagnie Duo Liberi. Tout public..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . EUR.

Avenue de la Bastide Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Two actors, seven characters, all accompanied by live music.

« After an innocuous reading one autumn afternoon, we were struck by a flash of creativity. We looked at each other? hesitated for a moment? Yes, it was a revelation! We had to stage Le Cid! For the beauty of its verses. So that this poetry, if not read, would be heard.

From an initial desire to popularize Corneille?s verse, we ended up with a staging that could be described as minimalist, with no frills, just the words at the heart of the space. With only two actors to play all the characters and a reduced set, we wanted to create a dynamic universe, punctuated by musical interludes.

Presented by Compagnie Duo Liberi. All audiences.

Dos actores, siete personajes, todo ello acompañado de música en directo.

« Tras una lectura inocua una tarde de otoño, nos asaltó un destello de creatividad. Nos miramos? dudamos un instante? Sí, ¡fue una revelación! Teníamos que poner en escena Le Cid Por la belleza de sus versos. Para que esta poesía, si no se lee, se escuche.

A partir de una voluntad inicial de popularizar los versos de Corneille, llegamos a una puesta en escena que podríamos calificar de minimalista, sin florituras, sólo las palabras en el centro del espacio. Con sólo dos actores para interpretar a todos los personajes y una escenografía reducida, hemos querido crear un universo dinámico, puntuado por interludios musicales.

Presentado por la Compagnie Duo Liberi. Todos los públicos.

Zwei Schauspieler, sieben Charaktere, alles begleitet von Live-Musik.

« Nach einer harmlosen Lektüre an einem Herbstnachmittag wurden wir von einem kreativen Blitz getroffen. Wir sahen uns an und zögerten einen kurzen Moment Ja, es war wirklich eine Erleuchtung! Wir mussten den Cid aufführen! Wegen der Schönheit seiner Verse. Damit diese Poesie, wenn schon nicht gelesen, so doch gehört wird.

Aus dem ersten Wunsch, Corneilles Verse zu popularisieren, wurde eine Inszenierung, die man als minimalistisch bezeichnen könnte, ohne Schnörkel, nur die Worte stehen im Mittelpunkt des Raumes. Mit nur zwei Schauspielern, die alle Charaktere spielen, und einem reduzierten Bühnenbild wollten wir ein dynamisches Universum schaffen, das von musikalischen Einlagen geprägt ist.

Präsentiert von der Compagnie Duo Liberi. Für alle Zuschauer.

Mise à jour le 2023-09-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides