Jazz Off’ | Pierre de Bethmann « Standard Trio » Avenue de la Bastide Eymet, 9 mars 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Pierre de Bethmann poursuit sa route autour d’une nouvelle formule de trio, l’extraordinaire guitariste Nelson Veras joignant sa voix à celle du piano, et de la contrebasse de Sylvain Romano.

Par un son à la fois plus intimiste et marqué par de fortes personnalités, ce nouveau trio continue à explorer toutes les richesses d’un répertoire de standards issus de multiples traditions musicales, parfois transformés au gré de l’inspiration harmonique et rythmique des musiciens, parfois choisis sur le vif, toujours travaillés en profondeur au fil des concerts.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pierre de Bethmann continues with a new trio formula, with guitarist extraordinaire Nelson Veras joining his voice to that of Sylvain Romano’s piano and double bass.

With a sound that’s both more intimate and marked by strong personalities, this new trio continues to explore all the richness of a repertoire of standards from multiple musical traditions, sometimes transformed according to the harmonic and rhythmic inspiration of the musicians, sometimes chosen on the fly, always worked on in depth over the course of the concerts.

Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Pierre de Bethmann prosigue su viaje con una nueva fórmula de trío, en la que el extraordinario guitarrista Nelson Veras une su voz a la de Sylvain Romano al piano y al contrabajo.

Con un sonido a la vez más intimista y marcado por fuertes personalidades, este nuevo trío sigue explorando toda la riqueza de un repertorio de estándares extraídos de las más diversas tradiciones musicales, a veces transformados para adaptarse a la inspiración armónica y rítmica de los músicos, a veces elegidos sobre la marcha, siempre trabajados en profundidad a lo largo de los conciertos.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? excluidas las bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Pierre de Bethmann setzt seinen Weg mit einem neuen Trio fort, in dem der außergewöhnliche Gitarrist Nelson Veras seine Stimme mit der des Klaviers und des Kontrabasses von Sylvain Romano verbindet.

Mit einem gleichzeitig intimeren und von starken Persönlichkeiten geprägten Klang erkundet dieses neue Trio weiterhin den ganzen Reichtum eines Repertoires von Standards aus zahlreichen musikalischen Traditionen, die manchmal nach Belieben der harmonischen und rhythmischen Inspiration der Musiker umgewandelt, manchmal spontan ausgewählt und immer im Laufe der Konzerte gründlich bearbeitet werden.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. EMPFOHLENE RESERVIERUNG: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

