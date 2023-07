Jazz Off’ | Steve Arguëlles « Home » Avenue de la Bastide Eymet, 24 février 2024, Eymet.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7.30pm to 8.45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? excluidas las bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich) + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19:30 bis 20:45 Uhr. RESERVIERUNG EMPFOHLEN: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

