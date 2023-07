Jazz Off’ | Panam Panic « Love of the humanity » Avenue de la Bastide Eymet, 10 février 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Panam Panic c’est le projet du pianiste compositeur Robin Notte, cofondé en 2008 avec Max Pinto. Après 10 ans d’existence, deux albums et de nombreux concerts dans de prestigieux festivals, Panam Panic se réinvente et démarre une nouvelle aventure en 2018.

Désormais seul aux commandes du navire, Robin s’entoure d’une nouvelle équipe qu’il choisit parmi les meilleurs jeunes musiciens parisiens. Tous ont en commun la double culture du Jazz et des musiques actuelles leur permettant de surfer habilement sur le mélange des codes.

Le pari de Robin Notte : créer un Jazz suffisamment pointu pour ravir les connaisseurs et suffisamment accessible pour initier les néophytes.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2024-02-10 fin : 2024-02-10

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Panam Panic is the project of pianist-composer Robin Notte, co-founded in 2008 with Max Pinto. After 10 years of existence, two albums and numerous concerts at prestigious festivals, Panam Panic reinvents itself and embarks on a new adventure in 2018.

Now alone at the helm, Robin has surrounded himself with a new team, chosen from among the best young musicians in Paris. What they all have in common is a dual culture of jazz and contemporary music, enabling them to skilfully surf the mix of codes.

Robin Notte’s challenge: to create jazz that is sufficiently specialized to delight connoisseurs, yet sufficiently accessible to initiate neophytes.

Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Panam Panic es el proyecto del pianista-compositor Robin Notte, cofundado en 2008 con Max Pinto. Tras 10 años de existencia, dos álbumes y numerosos conciertos en prestigiosos festivales, Panam Panic se ha reinventado y ha emprendido una nueva aventura en 2018.

Ahora al timón en solitario, Robin se ha rodeado de un nuevo equipo formado por algunos de los mejores músicos jóvenes de París. Todos ellos tienen en común una doble cultura del jazz y de la música contemporánea, lo que les permite capitalizar hábilmente la mezcla de códigos.

El reto de Robin Notte: crear un jazz lo suficientemente agudo para deleitar a los entendidos y lo suficientemente accesible para iniciar a los neófitos.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? excluidas las bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Panam Panic ist das Projekt des Pianisten und Komponisten Robin Notte, das er 2008 zusammen mit Max Pinto gründete. Nach 10 Jahren, zwei Alben und zahlreichen Konzerten auf renommierten Festivals erfindet sich Panam Panic neu und startet 2018 in ein neues Abenteuer.

Nunmehr allein am Steuer des Schiffes, umgibt sich Robin mit einem neuen Team, das er unter den besten jungen Pariser Musikern auswählt. Allen gemeinsam ist die doppelte Kultur des Jazz und der aktuellen Musik, die es ihnen ermöglicht, gekonnt auf der Mischung der Codes zu surfen.

Robin Notte setzt alles daran, einen Jazz zu kreieren, der anspruchsvoll genug ist, um Kenner zu begeistern, und zugänglich genug, um Neulinge einzuführen.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

