Philippe Soirat « lines and spaces »

Eymet,Dordogne

Arrangements malicieux de pépites du jazz moderne et compositions originales.

Le batteur Philippe Soirat a mis sa science du swing et son écoute affûtée au service de quantité de solistes de la scène française et internationale tels que Barney Wilen, Ricky Ford, Lee Konitz, Lionel et Stéphane Belmondo, Lou Donaldson, Dee Dee Bridgewater, Alain Jean-Marie, Ray Brown, Laurent de Wilde, Johnny Griffin, Hervé Sellin, Mark Turner, Phil Woods ou Steve Grossman.

Il s’est lancé en 2015 dans une nouvelle aventure : sa propre formation. Cela, avec des musiciens de première classe : David Prez , Vincent Bourgeyx, et Yoni Zelnik. Dans les deux disques parus à ce jour, il y perpétue la tradition.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mischievous arrangements of modern jazz nuggets and original compositions.

Drummer Philippe Soirat has put his knowledge of swing and his keen ear to work for a host of soloists on the French and international scenes, including Barney Wilen, Ricky Ford, Lee Konitz, Lionel and Stéphane Belmondo, Lou Donaldson, Dee Dee Bridgewater, Alain Jean-Marie, Ray Brown, Laurent de Wilde, Johnny Griffin, Hervé Sellin, Mark Turner, Phil Woods and Steve Grossman.

In 2015, he embarked on a new adventure: his own band. This, with first-class musicians: David Prez , Vincent Bourgeyx, and Yoni Zelnik. In the two albums released to date, he continues the tradition.

Doors open at 7.30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Arreglos traviesos de fragmentos de jazz moderno y composiciones originales.

El baterista Philippe Soirat ha puesto su conocimiento del swing y su agudo oído musical al servicio de numerosos solistas de la escena francesa e internacional, como Barney Wilen, Ricky Ford, Lee Konitz, Lionel y Stéphane Belmondo, Lou Donaldson, Dee Dee Bridgewater, Alain Jean-Marie, Ray Brown, Laurent de Wilde, Johnny Griffin, Hervé Sellin, Mark Turner, Phil Woods y Steve Grossman.

En 2015 se embarcó en una nueva aventura: su propia banda. Y lo hizo con músicos de primer nivel: David Prez , Vincent Bourgeyx y Yoni Zelnik. En los dos álbumes publicados hasta la fecha, continúa la tradición.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? sin bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Schelmische Arrangements von Nuggets des modernen Jazz und Originalkompositionen.

Der Schlagzeuger Philippe Soirat hat seine Swing-Kenntnisse und sein scharfes Gehör in den Dienst zahlreicher Solisten der französischen und internationalen Szene gestellt, darunter Barney Wilen, Ricky Ford, Lee Konitz, Lionel und Stéphane Belmondo, Lou Donaldson, Dee Dee Bridgewater, Alain Jean-Marie, Ray Brown, Laurent de Wilde, Johnny Griffin, Hervé Sellin, Mark Turner, Phil Woods und Steve Grossman.

Im Jahr 2015 stürzte er sich in ein neues Abenteuer: seine eigene Band. Dies mit erstklassigen Musikern: David Prez , Vincent Bourgeyx und Yoni Zelnik. In den zwei bisher erschienenen CDs setzt er dort die Tradition fort.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

