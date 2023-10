Concert | Aliénor, choeur féminin Avenue de la Bastide Eymet, 20 janvier 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Venez savourer l’imagination et la puissance des compositrices restituées avec inspiration et énergie par les 30 chanteuses d’Aliénor sous la direction de Paul-Marcel Nardi. Une soirée de partage inédite.

Il s’agit d’un programme de concert alliant spiritualité, poésie, engagement et humour…. Ainsi allons-nous de la musique d’Hildegarde de Bingen (1098), en passant par Fanny Hensel-Mendelssohn (1805) jusqu’à Beatriz Corona (1962) ou Eva Ugalde (1973).

Depuis les années 2000, et la diffusion de la musique et des informations à grande échelle engendrée par internet, le monde musical découvre avec des yeux et des oreilles de plus en plus étonnés l’existence d’un nombre considérable de compositrices à travers les siècles, contredisant activement les préjugés et le poids de l’histoire.

Venez les découvrir lors d’une soirée mémorable !

Tout public..

Come and savour the imagination and power of these female composers, rendered with inspiration and energy by the 30 singers of Aliénor under the direction of Paul-Marcel Nardi. A unique evening of sharing.

A concert program combining spirituality, poetry, commitment and humor? From the music of Hildegarde de Bingen (1098) and Fanny Hensel-Mendelssohn (1805) to Beatriz Corona (1962) and Eva Ugalde (1973).

Since the 2000s, and the widespread dissemination of music and information brought about by the internet, the musical world has been discovering with increasingly astonished eyes and ears the existence of a considerable number of female composers across the centuries, actively contradicting prejudices and the weight of history.

Come and discover them in a memorable evening!

All audiences.

Venga a saborear la imaginación y la fuerza de estas compositoras, interpretadas con inspiración y energía por los 30 cantantes de Aliénor bajo la dirección de Paul-Marcel Nardi. Una velada única para compartir.

Este programa de concierto combina espiritualidad, poesía, compromiso y humor… Desde la música de Hildegarda de Bingen (1098), pasando por Fanny Hensel-Mendelssohn (1805) hasta Beatriz Corona (1962) y Eva Ugalde (1973).

Desde la década de 2000, y gracias a la gran difusión de la música y la información que ha propiciado Internet, el mundo musical descubre con ojos y oídos cada vez más asombrados la existencia de un número considerable de mujeres compositoras a lo largo de los siglos, contradiciendo activamente los prejuicios y el peso de la historia.

Venga a descubrirlas en una velada inolvidable

Para todos los públicos.

Genießen Sie die Fantasie und Kraft der Komponistinnen, die von den 30 Sängerinnen von Aliénor unter der Leitung von Paul-Marcel Nardi mit Inspiration und Energie wiedergegeben werden. Ein Abend, den Sie noch nie zuvor erlebt haben.

Es handelt sich um ein Konzertprogramm, das Spiritualität, Poesie, Engagement und Humor miteinander verbindet. Der Bogen spannt sich von der Musik der Hildegard von Bingen (1098) über Fanny Hensel-Mendelssohn (1805) bis hin zu Beatriz Corona (1962) und Eva Ugalde (1973).

Seit den 2000er Jahren und der weitreichenden Verbreitung von Musik und Informationen durch das Internet entdeckt die Musikwelt mit zunehmend erstaunten Augen und Ohren die Existenz einer beachtlichen Anzahl von Komponistinnen über die Jahrhunderte hinweg und widerspricht damit aktiv den Vorurteilen und der Last der Geschichte.

Entdecken Sie sie an einem denkwürdigen Abend!

Für alle Altersgruppen.

