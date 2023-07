Jazz Off’ | Yonathan Avishaï « Joys and solitudes » Avenue de la Bastide Eymet, 13 janvier 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Pianiste recherché sur la scène jazz internationale et compagnon régulier du trompettiste Avishai Cohen et du contrebassiste Omer Avital, Yonathan Avishai a fait de la délicatesse sa marque de fabrique. Musicien étranger de l’année 2019 pour « Jazz Magazine », le plus français des virtuoses israéliens est un véritable narrateur dont on pourrait dire qu’il écrit les silences et affranchit la mélodie.

Yonathan Avishai, vrai passionné par l’histoire du jazz, nourrit sa création contemporaine de traditions. Ses compositions, sobres et subtiles sont marquées par une grande finesse. Une musique dans laquelle le minimalisme est un moyen d’observer le mouvement et d’aller à l’essentiel, à la poésie.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2024-01-13 fin : 2024-01-13 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A sought-after pianist on the international jazz scene and regular companion to trumpeter Avishai Cohen and double bassist Omer Avital, Yonathan Avishai has made delicacy his trademark. Jazz Magazine?s Foreign Musician of the Year 2019, the most French of Israeli virtuosos is a veritable narrator, writing the silences and freeing the melody.

Yonathan Avishai, a true enthusiast for the history of jazz, nourishes his contemporary creation with traditions. His sober, subtle compositions are marked by great finesse. A music in which minimalism is a means of observing movement and getting to the essential, to poetry.

Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. BOOKING ADVISED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Pianista solicitado en la escena internacional del jazz y compañero habitual del trompetista Avishai Cohen y del contrabajista Omer Avital, Yonathan Avishai ha hecho de la delicadeza su seña de identidad. Músico extranjero del año 2019 por la revista Jazz Magazine, el más francés de los virtuosos israelíes es un auténtico narrador del que podría decirse que escribe los silencios y libera la melodía.

Yonathan Avishai siente verdadera pasión por la historia del jazz y nutre sus creaciones contemporáneas con las tradiciones. Sus composiciones sobrias y sutiles están marcadas por una gran delicadeza. Una música en la que el minimalismo es un medio para observar el movimiento y llegar al meollo de la cuestión, a la poesía.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? sin bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Yonathan Avishai, ein in der internationalen Jazzszene gefragter Pianist und regelmäßiger Begleiter des Trompeters Avishai Cohen und des Kontrabassisten Omer Avital, hat die Zartheit zu seinem Markenzeichen gemacht. Der französischste aller israelischen Virtuosen ist ein wahrer Erzähler, von dem man sagen könnte, dass er die Stille schreibt und die Melodie befreit.

Yonathan Avishai, ein echter Liebhaber der Jazzgeschichte, nährt sein zeitgenössisches Schaffen mit Traditionen. Seine nüchternen und subtilen Kompositionen sind von großer Feinheit geprägt. Eine Musik, in der der Minimalismus ein Mittel ist, um die Bewegung zu beobachten und zum Wesentlichen, zur Poesie vorzudringen.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich) + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG EMPFOHLEN: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

Mise à jour le 2023-07-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides