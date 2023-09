Aladdin Avenue de la Bastide Eymet, 12 janvier 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Notre pantomime Aladdin se déroule à Pékin en Chine. Un mystérieux étranger arrive à Pékin à la recherche d’Aladdin qui l’aidera à trouver un lampe magique dotée de grands pouvoirs. Aladdin tombe amoureux de la princesse Jasmine et veut être riche pour pouvoir demander à l’impératrice la main de sa fille en mariage. Ils trouvent la lampe mais Abanazar trompe Aladdin et kidnappe la princesse et la transporte par magie avec le nouveau palais d’Aladdin au Caire. Nous suivons le voyage d’Aladdin alors qu’il vole sur son tapis magique et traverse le désert pour sauver sa belle princesse, et bien sûr il y aura une fin très heureuse..

Avenue de la Bastide Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Our Aladdin pantomime is set in Beijing, China. A mysterious stranger arrives in Beijing in search of Aladdin, who will help him find a magic lamp with great powers. Aladdin falls in love with Princess Jasmine and wants to be rich so he can ask the Empress for her daughter’s hand in marriage. They find the lamp, but Abanazar deceives Aladdin and kidnaps the princess, magically transporting her to Aladdin’s new palace in Cairo. We follow Aladdin’s journey as he flies on his magic carpet across the desert to rescue his beautiful princess, and of course there’s a very happy ending.

Nuestra pantomima Aladino está ambientada en Pekín, China. Un misterioso desconocido llega a Pekín buscando a Aladino para que le ayude a encontrar una lámpara mágica con grandes poderes. Aladino se enamora de la princesa Jasmine y quiere ser rico para poder pedir la mano de su hija a la emperatriz. Encuentran la lámpara, pero Abanazar engaña a Aladino y secuestra a la princesa, transportándola mágicamente al nuevo palacio de Aladino en El Cairo. Seguiremos el viaje de Aladino mientras vuela en su alfombra mágica a través del desierto para rescatar a su bella princesa y, por supuesto, habrá un final muy feliz.

Unsere Pantomime Aladdin spielt in Peking in China. Ein mysteriöser Fremder kommt nach Peking und sucht nach Aladdin, der ihm helfen soll, eine Wunderlampe mit großen Kräften zu finden. Aladdin verliebt sich in Prinzessin Jasmin und will reich werden, um bei der Kaiserin um die Hand ihrer Tochter anhalten zu können. Sie finden die Lampe, aber Abanazar täuscht Aladdin, entführt die Prinzessin und zaubert sie mit Aladdins neuem Palast nach Kairo. Wir verfolgen Aladdins Reise, während er auf seinem Zauberteppich durch die Wüste fliegt, um seine schöne Prinzessin zu retten, und natürlich gibt es ein sehr glückliches Ende.

