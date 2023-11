Service de Noël commun aux catholiques et anglicans Avenue de la Bastide Eymet, 20 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Un service mêlant des chants de Noël français et anglais très appréciés à une série de lectures célèbres qui racontent l’histoire étonnante de la venue du Messie et de Sa naissance dans une étable à Bethléem. Dirigé conjointement par l’aumônier d’Aquitaine, Tony Lomas, et l’abbé Bruno Fabre..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . .

Avenue de la Bastide Église Notre Dame

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A service combining popular French and English carols with a series of famous readings that tell the amazing story of the coming of the Messiah and His birth in a stable in Bethlehem. Conducted jointly by Aquitaine chaplain Tony Lomas and Abbé Bruno Fabre.

Un servicio que combina villancicos populares franceses e ingleses con una serie de lecturas famosas que narran la asombrosa historia de la venida del Mesías y su nacimiento en un establo de Belén. Dirigido conjuntamente por el capellán de Aquitania Tony Lomas y el abate Bruno Fabre.

Ein Gottesdienst, in dem beliebte französische und englische Weihnachtslieder mit einer Reihe berühmter Lesungen vermischt werden, die die erstaunliche Geschichte vom Kommen des Messias und Seiner Geburt in einem Stall in Bethlehem erzählen. Gemeinsam geleitet von Tony Lomas, dem Kaplan von Aquitanien, und Abbé Bruno Fabre.

