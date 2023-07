Jazz Off’ | Thierry Maillard « Moog project » Avenue de la Bastide Eymet, 16 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Les fans de Supertramp seront heureux que leur groupe préféré soit à l’honneur d’un projet aussi novateur et ambitieux, ainsi que, plus généralement, les amoureux des mélodies pop anglaises dont Supertramp s’est inspiré (The Beatles en tête). Les fans des claviéristes de jazz-rock seront séduits par l’utilisation pertinente des moogs à la fois d’un point de vue mélodique, harmonique et rythmique. Les fans de jazz aimeront l’interaction et le lâcher-prise des trois partenaires. Les fans de rock apprécieront l’énergie déployée et le dynamisme de ce power trio. Les fans de musique électroniques trouveront eux aussi leur compte à travers l’utilisation brillante des machines, jouées « en direct ».

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Fans of Supertramp will be delighted that their favorite band is featured in such an innovative and ambitious project, as will lovers of the English pop melodies that Supertramp drew inspiration from (The Beatles in particular). Fans of jazz-rock keyboardists will be seduced by the relevant use of moogs from a melodic, harmonic and rhythmic point of view. Jazz fans will love the interplay and release of the three partners. Rock fans will appreciate the energy and dynamism of this power trio. And fans of electronic music will be delighted by the brilliant use of live machines.

Doors open at 7.30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. BOOKINGS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Los fans de Supertramp estarán encantados de que su banda favorita aparezca en un proyecto tan innovador y ambicioso, al igual que los amantes de las melodías pop inglesas en las que Supertramp se inspiró (The Beatles en particular). Los fans de los teclistas de jazz-rock quedarán seducidos por el pertinente uso de los moogs desde un punto de vista melódico, armónico y rítmico. A los aficionados al jazz les encantará la forma en que los tres compañeros interactúan y se dejan llevar. Los aficionados al rock apreciarán la energía y el dinamismo de este power trío. Y los aficionados a la música electrónica se deleitarán con el brillante uso de las máquinas en directo.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? sin bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Supertramp-Fans werden sich freuen, dass ihre Lieblingsband mit einem so innovativen und ehrgeizigen Projekt geehrt wird, ebenso wie generell alle Liebhaber der englischen Popmelodien, die Supertramp inspiriert haben (allen voran The Beatles). Fans von Jazz-Rock-Keyboardern werden von der sinnvollen Verwendung von Moogs sowohl in melodischer als auch in harmonischer und rhythmischer Hinsicht begeistert sein. Jazz-Fans werden die Interaktion und das Loslassen der drei Partner lieben. Rockfans werden die Energie und die Dynamik dieses Power-Trios zu schätzen wissen. Auch Fans elektronischer Musik kommen durch den brillanten Einsatz von Maschinen, die « live » gespielt werden, auf ihre Kosten.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich) + 16 ? ohne Getränke. Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

Mise à jour le 2023-07-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides