Concert | L’Esprit de Noël Avenue de la Bastide Eymet, 16 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Sous la direction de ses chefs du chorale Penelope Martin-Smith et Adrian Inscoe, Cantabile d’Eymet est ravit de partager son amour pour la musique de Noël dans ce programme qui couvre cinq siècles et provient des riches patrimoines musicaux de la France et de l’Angleterre, du Danemark et de l’Allemagne.

Pré-vente et billetterie au Bureau d’Information Touristique d’Eymet..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Avenue de la Bastide Église Notre Dame

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Under the direction of choirmasters Penelope Martin-Smith and Adrian Inscoe, Cantabile d?Eymet is delighted to share its love of Christmas music in this program spanning five centuries and drawing on the rich musical heritages of France and England, Denmark and Germany.

Pre-sales and tickets at the Eymet Tourist Information Office.

Bajo la dirección de los directores Penelope Martin-Smith y Adrian Inscoe, Cantabile d’Eymet se complace en compartir su amor por la música navideña en este programa que abarca cinco siglos y se inspira en el rico patrimonio musical de Francia e Inglaterra, Dinamarca y Alemania.

Venta anticipada y venta de entradas en la Oficina de Turismo de Eymet.

Unter der Leitung seiner Chorleiter Penelope Martin-Smith und Adrian Inscoe freut sich Cantabile d’Eymet, seine Liebe zur Weihnachtsmusik in diesem Programm zu teilen, das fünf Jahrhunderte umspannt und aus dem reichen musikalischen Erbe Frankreichs und Englands, Dänemarks und Deutschlands stammt.

Vorverkauf und Kartenvorverkauf im Bureau d’Information Touristique d’Eymet.

