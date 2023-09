Concert | Lou Casa, Barbara & Brel Avenue de la Bastide Eymet, 9 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Après avoir rempli l’Olympia, la Philharmonie de Paris et l’Odyssée à Périgueux, Lou Casa et son orchestre arrivent à Eymet pour notre plus grand plaisir !

Ils présentent ici un nouveau répertoire dans lequel des chansons de Brel se jouent en écho à celles de Barbara, l’ensemble trouvant une unité, des sensibilités et sensualités inattendues, laissant apparaître les liens artistiques et d’amitiés de ces deux artistes… auxquels s’ajoutent en concert chaleur humaine, complicités sensibles et gaies entre les artistes et les spectateurs.

La Presse en parle :

« De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou Casa est une des plus justes. » Le Monde

« Leurs arrangements piano-basse-orgue-percussions, portés par la voix saisissante du chanteur, nous ont conquis par leur intensité contemporaine, mais aussi par la délicatesse de leur interprétation. » Télérama

Tout public..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Avenue de la Bastide Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After having sold out the Olympia, the Philharmonie de Paris and the Odyssée in Périgueux, Lou Casa and his orchestra arrive in Eymet to our great delight!

Here, they present a new repertoire in which Brel’s songs echo those of Barbara, the whole finding an unexpected unity, sensibility and sensuality, revealing the artistic ties and friendships of these two artists… to which are added in concert human warmth, sensitive and cheerful complicity between the artists and the audience.

La Presse writes:

« Of all the evocations of Barbara, Lou Casa’s is one of the most apt Le Monde

« Their piano-bass-organ-percussion arrangements, carried by the singer’s striking voice, won us over with their contemporary intensity, but also with the delicacy of their interpretation. » Télérama

Suitable for all audiences.

Tras agotar las entradas del Olympia, la Philharmonie de París y el Odyssée de Périgueux, Lou Casa y su orquesta llegan a Eymet para deleitarnos a todos

Presentan un nuevo repertorio en el que las canciones de Brel se hacen eco de las de Barbara, encontrando el conjunto una unidad, sensibilidades y sensualidades inesperadas, reveladoras de los vínculos artísticos y de amistad de estos dos artistas… a los que se añaden en concierto el calor humano, la complicidad sensible y alegre entre los artistas y el público.

La Presse escribió:

« De todas las evocaciones de Barbara, la de Lou Casa es una de las más acertadas » Le Monde

« Sus arreglos de piano-bajo-órgano-percusión, llevados por la impactante voz de la cantante, nos conquistaron por su intensidad contemporánea, pero también por la delicadeza de su interpretación » Télérama

Para todos los públicos.

Nachdem sie das Olympia, die Philharmonie in Paris und das Odyssée in Périgueux gefüllt haben, kommen Lou Casa und sein Orchester zu unserem größten Vergnügen nach Eymet!

Sie präsentieren hier ein neues Repertoire, in dem Lieder von Brel als Echo auf Lieder von Barbara gespielt werden, wobei das Ensemble eine Einheit findet, unerwartete Sensibilitäten und Sinnlichkeiten, die die künstlerischen und freundschaftlichen Verbindungen dieser beiden Künstler erkennen lassen… zu denen im Konzert menschliche Wärme, sensible und fröhliche Komplizenschaften zwischen den Künstlern und den Zuschauern hinzukommen.

Die Presse berichtet darüber :

« Von allen Beschwörungen Barbaras ist die von Lou Casa eine der treffendsten » Le Monde

« Ihre Pianobass-Orgel-Percussion-Arrangements, die von der ergreifenden Stimme des Sängers getragen werden, haben uns durch ihre zeitgenössische Intensität, aber auch durch die Zartheit ihrer Interpretation erobert. » Télérama

Alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-09-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides