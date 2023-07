Jazz Off’ | Etienne Manchon Trio « Streets » Avenue de la Bastide Eymet, 2 décembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Après un premier album, Elastic Borders – 2019, Etienne Manchon et son trio dévoilent leur nouveau projet Streets. Piano, contrebasse, batterie, claviers et percussions se mêlent pour une musique aux confins du jazz, du rock et de la musique de film.

Des compositions originales ciselées sur mesure, pour un groupe à l’énergie débordante dont le terrain de jeu favori est sans nul doute le live ! Clément, Théo et Etienne se connaissent par cœur et affichent une complicité rare sur scène, qu’ils communiquent à un public toujours plus nombreux et enthousiaste. Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After a debut album, Elastic Borders – 2019, Etienne Manchon and his trio unveil their new project Streets. Piano, double bass, drums, keyboards and percussion come together in a musical fusion of jazz, rock and film music.

Original compositions chiselled to measure, for a group with boundless energy whose favorite playground is undoubtedly live performance! Clément, Théo and Etienne know each other like the back of their hand and display a rare complicity on stage, which they communicate to an ever-growing and enthusiastic audience. Doors open at 7.30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Tras un álbum de debut, Elastic Borders – 2019, Etienne Manchon y su trío desvelan su nuevo proyecto Streets. Piano, contrabajo, batería, teclados y percusión se unen para crear una fusión musical de jazz, rock y música de cine.

Composiciones originales cinceladas a medida, para un grupo con una energía desbordante cuyo terreno de juego favorito es sin duda el directo Clément, Théo y Etienne se conocen como la palma de su mano y hacen gala de una rara complicidad sobre el escenario, que transmiten a un público cada vez más numeroso y entusiasta. Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? sin bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Nach einem ersten Album, Elastic Borders – 2019, enthüllt Etienne Manchon mit seinem Trio sein neues Projekt Streets. Klavier, Kontrabass, Schlagzeug, Keyboards und Percussion verschmelzen zu einer Musik, die an der Grenze zwischen Jazz, Rock und Filmmusik angesiedelt ist.

Die Originalkompositionen sind maßgeschneidert für eine Band mit überbordender Energie, deren Lieblingsspielfeld zweifellos die Live-Performance ist! Clément, Théo und Etienne kennen sich in- und auswendig und zeigen auf der Bühne eine seltene Komplizenschaft, die sie an ein immer zahlreicheres und begeistertes Publikum weitergeben. Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich) + 16 ? ohne Getränke. Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

Mise à jour le 2023-07-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides