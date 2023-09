Théâtre | Marilyn Avenue de la Bastide Eymet, 25 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

« Dans les deux mois avant sa mort en 1962, Marilyn Monroe enregistre presque chaque jour une confession intime destinée à son psychiatre, le docteur Greenson.

Nous partons de cette situation, Marilyn, accompagnée par deux musiciens (piano, contrebasse), revient sur les 36 ans d’un parcours chaotique et paradoxal.

Elle a lutté toute sa vie, seule, contre tous les démons, la folie de sa mère, la recherche angoissée du père, l’enfermement par les studios dans un personnage de blonde idiote, les échecs sentimentaux à répétition, la dépendance aux médicaments et à l’alcool, les tentatives de suicides… Mais ce qui doit faire spectacle, c’est son combat, sa folle espérance en des jours meilleurs, en utilisant ses propres armes, sa gaîté, son humour et sa lumière comme des actes de résistance. »

Présenté par la Compagnie Le Glob – Tout public..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Avenue de la Bastide Espace culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« In the two months before her death in 1962, Marilyn Monroe recorded an intimate confession for her psychiatrist, Dr. Greenson, almost every day.

Marilyn, accompanied by two musicians (piano, double bass), looks back over 36 years of a chaotic and paradoxical life.

She has struggled all her life, alone, against all her demons: her mother?s madness, the anguished search for her father, the studios? confinement to the persona of a dumb blonde, repeated romantic failures, drug and alcohol dependency, attempted suicides? But what must make the show is her fight, her mad hope for better days, using her own weapons, her gaiety, her humor and her light as acts of resistance. »

Presented by Compagnie Le Glob – All audiences.

« En los dos meses que precedieron a su muerte en 1962, Marilyn Monroe grabó casi a diario una confesión íntima para su psiquiatra, el Dr. Greenson.

Marilyn, acompañada por dos músicos (piano, contrabajo), repasa 36 años de una vida caótica y paradójica.

Ha luchado toda su vida, sola, contra todos sus demonios: la locura de su madre, la angustiosa búsqueda de su padre, el confinamiento de los estudios al papel de rubia tonta, los repetidos fracasos amorosos, la dependencia de las drogas y el alcohol, los intentos de suicidio… Pero lo que debe marcar el espectáculo es su lucha, su loca esperanza de días mejores, utilizando sus propias armas, su alegría, su humor y su luz como actos de resistencia »

Presentado por la Compagnie Le Glob – Todos los públicos.

« In den zwei Monaten vor ihrem Tod 1962 nahm Marilyn Monroe fast jeden Tag eine intime Beichte auf, die für ihren Psychiater Dr. Greenson bestimmt war.

Wir gehen von dieser Situation aus, Marilyn blickt, begleitet von zwei Musikern (Klavier, Kontrabass), auf 36 Jahre einer chaotischen und paradoxen Lebensgeschichte zurück.

Sie hat ihr ganzes Leben lang allein gegen alle ihre Dämonen gekämpft, den Wahnsinn ihrer Mutter, die angstvolle Suche nach dem Vater, das Eingesperrtsein durch die Studios in einer Figur als dumme Blondine, wiederholte gescheiterte Beziehungen, Medikamenten- und Alkoholabhängigkeit, Selbstmordversuche… Aber was man sehen muss, ist ihr Kampf, ihre wilde Hoffnung auf bessere Zeiten, indem sie ihre eigenen Waffen, ihre Fröhlichkeit, ihren Humor und ihr Licht als Akte des Widerstands einsetzt. »

Präsentiert von der Compagnie Le Glob – Für alle Altersgruppen.

