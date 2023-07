Jazz Off’ | NoSax NoClar « Rëd Sisters » Avenue de la Bastide Eymet, 18 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Leur nom en négatif dit une volonté de faire le plus avec le moins.

Ce duo n’est-il qu’un dialogue entre un saxophone et une clarinette ? Comment aller plus loin ? Faire des vagues à la force de deux souffles ?

Bastien Weeger et Julien Stella ont trouvé, avec ce projet, une formule dont ils ne soupçonnaient eux-mêmes pas toutes les dimensions. Chaque morceau, chaque répertoire est une occasion d’explorer l’art du dialogue en duo.

Deux soufflants virevoltent, s’accompagnent l’un l’autre. Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Their negative name reflects a desire to do more with less.

Is this duo just a dialogue between a saxophone and a clarinet? How can we go further? Make waves with the force of two breaths?

With this project, Bastien Weeger and Julien Stella have found a formula whose full dimensions they themselves never imagined. Each piece, each repertoire, is an opportunity to explore the art of duo dialogue.

Two blowers twirl and accompany each other. Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. BOOKING ADVISED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Su negativo nombre sugiere el deseo de hacer más con menos.

¿Este dúo no es más que un diálogo entre un saxofón y un clarinete? ¿Cómo ir más lejos? ¿Hacer olas con la fuerza de dos alientos?

Con este proyecto, Bastien Weeger y Julien Stella han encontrado una fórmula de la que ni ellos mismos eran conscientes. Cada pieza, cada repertorio, es una oportunidad para explorar el arte del diálogo a dúo.

Dos sopladores giran y se acompañan. Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? excluidas las bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. CONSEJOS PARA LA RESERVA: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Ihr negativer Name steht für den Wunsch, mit weniger mehr zu erreichen.

Ist dieses Duo nur ein Dialog zwischen einem Saxophon und einer Klarinette? Wie kann man weiter gehen? Mit der Kraft von zwei Atemzügen Wellen schlagen?

Bastien Weeger und Julien Stella haben mit diesem Projekt eine Formel gefunden, von der sie selbst nicht alle Dimensionen ahnten. Jedes Stück, jedes Repertoire ist eine Gelegenheit, die Kunst des Dialogs im Duo zu erforschen.

Zwei Bläser schwirren umher und begleiten sich gegenseitig. Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich) + 16 ? ohne Getränke. Restauration von 19:30 bis 20:45 Uhr. RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

