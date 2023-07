Jazz Off’ | Isabel Sörling « SOLO » Avenue de la Bastide Eymet, 4 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Electron libre de la musique, c’est auprès du public français que la chanteuse et musicienne suédoise, Isabel Sörling, a trouvé sa voix.

Après un premier album folk et pop produit par Ibrahim Maalouf, Something Came With The Sun, l’artiste multiplie les collaborations avec d’autres artistes de la planète jazz (Ibrahim Maalouf, Cabaret Contemporain, Paul Lay, Airelle Besson…) ou des musiques plus expérimentales. Elle ne renonce pas pour autant à son goût pour l’indie-folk et la musique d’avant-garde.

Son album MARELD mêle ses envies et ses multiples influences, un opus de pop tribale et synthétique, salué unanimement par la presse et récompensé par les Victoires de Jazz. Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A free electron of music, Swedish singer and musician Isabel Sörling has found her voice with French audiences.

After her first folk and pop album, Something Came With The Sun, produced by Ibrahim Maalouf, the artist went on to collaborate with other artists from the world of jazz (Ibrahim Maalouf, Cabaret Contemporain, Paul Lay, Airelle Besson…) and more experimental music. But she has not abandoned her taste for indie-folk and avant-garde music.

Her album MARELD blends her desires and her multiple influences, an opus of tribal and synthetic pop, unanimously acclaimed by the press and awarded the Victoires de Jazz. Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Electrón libre de la música, la cantante y músico sueca Isabel Sörling ha encontrado su voz entre el público francés.

Tras su primer álbum de folk y pop, Something Came With The Sun, producido por Ibrahim Maalouf, la artista pasó a colaborar con otros artistas del mundo del jazz (Ibrahim Maalouf, Cabaret Contemporain, Paul Lay, Airelle Besson…) y de la música más experimental. Pero no ha abandonado su gusto por el indie-folk y la música de vanguardia.

Su álbum MARELD es una mezcla de sus deseos y múltiples influencias, un opus de pop tribal y sintético, aclamado unánimemente por la prensa y galardonado con las Victoires de Jazz. Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? sin bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Die schwedische Sängerin und Musikerin Isabel Sörling hat als freie Elektronikerin im Musikgeschäft ihre Stimme beim französischen Publikum gefunden.

Nach ihrem ersten, von Ibrahim Maalouf produzierten Folk- und Pop-Album Something Came With The Sun arbeitet die Künstlerin immer häufiger mit anderen Künstlern aus der Jazzszene (Ibrahim Maalouf, Cabaret Contemporain, Paul Lay, Airelle Besson…) oder aus dem Bereich der experimentelleren Musik zusammen. Dennoch gibt sie ihre Vorliebe für Indie-Folk und Avantgarde-Musik nicht auf.

Ihr Album MARELD vereint ihre Wünsche und vielfältigen Einflüsse, ein Opus aus Stammes- und Synthiepop, das von der Presse einstimmig begrüßt und mit den Victoires de Jazz ausgezeichnet wurde. Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG EMPFOHLEN: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

