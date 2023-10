Jazz Off’ | Paola Vera Quartet Avenue de la Bastide Eymet, 4 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La chanteuse, compositrice et pianiste PAOLA VERA a été décrite comme une “jazz chick with hits » (Richard Niles) et une « improvisatrice vraiment douée » (Pete Churchill). La musique de Paola allie sa passion pour le jazz à une touche de modernité; une vision nouvelle du groove, qu’elle insuffle à ses propres compositions et à d’anciennes chansons qu’elle remet au goût du jour. Elle cite de nombreuses influences, notamment Stevie Wonder, Jill Scott, James Taylor, Nat King Cole… Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Avenue de la Bastide Salle Jeanne de Toulouse | Château

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Singer, composer and pianist PAOLA VERA has been described as a « jazz chick with hits » (Richard Niles) and a « truly gifted improviser » (Pete Churchill). Paola’s music combines her passion for jazz with a touch of modernity; a fresh vision of groove, which she infuses into her own compositions and old songs that she brings up to date. She cites many influences, including Stevie Wonder, Jill Scott, James Taylor, Nat King Cole… Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATION RECOMMENDED.

La cantante, compositora y pianista PAOLA VERA ha sido descrita como una « chica de jazz con éxitos » (Richard Niles) y una « improvisadora realmente dotada » (Pete Churchill). La música de Paola combina su pasión por el jazz con un toque moderno; una visión fresca del groove, que ella infunde en sus propias composiciones y en versiones actualizadas de canciones antiguas. Sus influencias son numerosas: Stevie Wonder, Jill Scott, James Taylor, Nat King Cole… Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? sin bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. SE RECOMIENDA RESERVAR.

Die Sängerin, Komponistin und Pianistin PAOLA VERA wurde als « Jazz-Chick mit Hits » (Richard Niles) und « wirklich begabte Improvisatorin » (Pete Churchill) beschrieben. Paolas Musik verbindet ihre Leidenschaft für den Jazz mit einem modernen Touch, einer neuen Vision von Groove, die sie in ihre eigenen Kompositionen und in alte Songs einfließen lässt, die sie zu neuem Leben erweckt. Sie nennt zahlreiche Einflüsse, darunter Stevie Wonder, Jill Scott, James Taylor, Nat King Cole und andere. Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG EMPFOHLEN.

Mise à jour le 2023-10-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides