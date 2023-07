Jazz Off’ | Christophe Dal Sasso & Shekinah Rodz « The spirit of 3 » Avenue de la Bastide Eymet, 21 octobre 2023, Eymet.

Avec The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso nous amène là où ne l’attendait pas, quoi que le compositeur insatiable ne s’égare jamais trop loin de ses amours premières, le jazz et le répertoire classique. Riche de ses écritures passées pour des big band, des chœurs ou des orchestrations symphoniques, il signe là un répertoire aussi profond que festif, au croisement des rythmes méditerranéens, africains et indiens. Trois, encore. Chiffre décidément fondamental qui vient exalter tout ce que nous avons de binaire, nos bras, nos yeux, nos oreilles et jusqu’aux battements de nos cœurs. Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

With The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso takes us where we least expect him, although the insatiable composer never strays too far from his first loves, jazz and the classical repertoire. With a wealth of experience in writing for big bands, choirs and symphonic orchestras, his repertoire is as profound as it is festive, at the crossroads of Mediterranean, African and Indian rhythms. Three again. A fundamental number that exalts all that is binary about us: our arms, our eyes, our ears and even the beating of our hearts. Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. BOOKING SUGGESTED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Con The Spirit of 3, Christophe Dal Sasso nos lleva donde menos lo esperamos, aunque el insaciable compositor nunca se aleja demasiado de sus primeros amores, el jazz y el repertorio clásico. Con una gran experiencia escribiendo para big bands, coros y orquestas sinfónicas, su repertorio es tan profundo como festivo, en la encrucijada de los ritmos mediterráneos, africanos e indios. Otra vez el tres. Un número fundamental que exalta todo lo que hay de binario en nosotros, nuestros brazos, nuestros ojos, nuestros oídos e incluso el latido de nuestros corazones. Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? sin bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Mit The Spirit of 3 führt uns Christophe Dal Sasso an Orte, an denen wir ihn nicht erwartet hätten, obwohl der unersättliche Komponist sich nie zu weit von seinen ursprünglichen Lieben, dem Jazz und dem klassischen Repertoire, entfernt. Er hat bereits für Big Bands, Chöre und Symphonieorchester geschrieben und ein ebenso tiefgründiges wie festliches Repertoire geschrieben, in dem sich mediterrane, afrikanische und indische Rhythmen kreuzen. Und wieder drei. Eine grundlegende Zahl, die alles, was wir an Binärität besitzen, hervorhebt, unsere Arme, unsere Augen, unsere Ohren und sogar den Schlag unserer Herzen. Die Türen werden um 19:30 Uhr geöffnet. Möglichkeit, vor Ort zu essen (Reservierung erforderlich) + 16 ? ohne Getränke. Restauration von 19:30 bis 20:45 Uhr. RESERVIERUNG empfohlen: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

