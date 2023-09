Octobre Rose | Cinéma : MaMa Avenue de la Bastide Eymet, 20 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Projection du film suivie d’un moment de discussion, de partage et de convivialité sur le thème, animé par des professionnels et l’association AimT’seins..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Avenue de la Bastide Espace Culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the film, followed by a moment of discussion, sharing and conviviality on the theme, led by professionals and the AimT’seins association.

Proyección de la película, seguida de un momento de debate, puesta en común y convivencia sobre el tema, animado por profesionales y la asociación AimT’seins.

Filmvorführung mit anschließender Diskussion, Austausch und gemütlichem Beisammensein zum Thema, moderiert von Fachleuten und dem Verein AimT’seins.

