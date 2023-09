Octobre Rose | Musique & Spectacle « Les Cigales » Avenue de la BAstide Eymet, 14 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Le Trèfle Gardonnais ouvrira la soirée avec un concert.

La Gargouille présentera ensuite son spectacle « Les Cigales »… Mêlant théâtre, cirque et chanson, Les Cigales interroge avec drôlerie et poésie la présence essentielle de la culture dans nos vies..

Avenue de la BAstide Espace Culturel

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Le Trèfle Gardonnais will open the evening with a concert.

La Gargouille will then present its show « Les Cigales »… Combining theater, circus and song, Les Cigales explores the essential presence of culture in our lives with humor and poetry.

La Trèfle Gardonnais abrirá la velada con un concierto.

A continuación, La Gargouille presentará su espectáculo « Les Cigales »… Combinando teatro, circo y canción, Les Cigales explora con humor y poesía la presencia esencial de la cultura en nuestras vidas.

Le Trèfle Gardonnais wird den Abend mit einem Konzert eröffnen.

Anschließend präsentiert La Gargouille seine Show « Les Cigales »… Mit einer Mischung aus Theater, Zirkus und Chanson hinterfragt Les Cigales auf witzige und poetische Weise die wesentliche Präsenz der Kultur in unserem Leben.

