Exposition de Colette Pisanelli Avenue de la Bastide Eymet, 21 août 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Exposition des récentes peintures à l’huile de Colette Pisanelli qui représentent son univers de couleurs laissant au visiteur la liberté d’interprétation et de découverte. La couleur c’est la vie, c’est une écriture destinée à toucher les yeux et susciter l’émotion..

2023-08-21 à ; fin : 2023-08-27 . .

Avenue de la Bastide Salle Cadix

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition of recent oil paintings by Colette Pisanelli which represent her universe of colors leaving the visitor the freedom of interpretation and discovery. The color is life, it is a writing intended to touch the eyes and arouse emotion.

Una exposición de óleos recientes de Colette Pisanelli, que representa su mundo de colores, dejando al visitante libertad para interpretar y descubrir. El color es vida, es escritura diseñada para tocar los ojos y despertar emociones.

Ausstellung der jüngsten Ölgemälde von Colette Pisanelli, die ihre Welt der Farben darstellen und dem Besucher die Freiheit der Interpretation und Entdeckung lassen. Farbe ist Leben, sie ist eine Schrift, die dazu bestimmt ist, die Augen zu berühren und Emotionen zu wecken.

