Thé dansant Avenue de la 2ème Division Blindée Artix, 1 décembre 2023, Artix.

Artix,Pyrénées-Atlantiques

Ouverture des portes.

14h30 : Début du thé dansant animé par l’orchestre Paris Guinguettes..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Avenue de la 2ème Division Blindée Salle polyvalente

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Doors open.

2:30 pm: Start of the tea dance with the Paris Guinguettes orchestra.

Apertura de puertas.

14.30 h: Inicio del baile del té con la orquesta Paris Guinguettes.

Öffnung der Türen.

14:30 Uhr: Beginn des Tanztees, der vom Orchester Paris Guinguettes musikalisch umrahmt wird.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Coeur de Béarn