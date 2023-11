Concert Gipsy Avenue de la 2ème Division Blindée Artix, 25 novembre 2023, Artix.

Artix,Pyrénées-Atlantiques

La municipalité vous invite à un concert gipsy avec l’association de Solifiesta, Kiko & Gipsyland, dont la renommée n’est plus à faire .

9 h à 12 h : Une permanence pour la billetterie sera assurée dans le hall de la mairie le samedi 18 novembre exclusivement réservée aux artisiens qui pourront retirer jusqu’à 4 tickets par foyer..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Avenue de la 2ème Division Blindée Salle polyvalente

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The municipality invites you to a gipsy concert with Solifiesta?s renowned association, Kiko & Gipsyland.

9 a.m. to 12 p.m.: A ticket office will be open in the town hall on Saturday, November 18, exclusively for artisans, who can collect up to 4 tickets per household.

El ayuntamiento le invita a un concierto gitano con la asociación Solifiesta, Kiko & Gipsyland, cuya reputación está bien consolidada.

de 9.00 a 12.00 horas: El sábado 18 de noviembre se abrirá una taquilla en el ayuntamiento, exclusivamente para los artesanos, que podrán retirar hasta 4 entradas por hogar.

Die Stadtverwaltung lädt Sie zu einem Gipsy-Konzert mit der renommierten Solifiesta-Gruppe Kiko & Gipsyland ein.

9.00 bis 12.00 Uhr: Am Samstag, den 18. November, findet in der Eingangshalle des Rathauses ein Kartenvorverkauf statt, der ausschließlich Artisten vorbehalten ist.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Coeur de Béarn