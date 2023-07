Atelier cirque Ados/Adultes Avenue de la 1ère Armée Bourg-de-Péage, 25 juillet 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Stage pour découvrir ou redécouvrir les arts du cirque. Aucun niveau requis, chacun apprend à son rythme et aura l’occasion d’essayer toutes les disciplines proposées..

2023-07-25 19:00:00 fin : 2023-07-25 20:30:00. EUR.

Avenue de la 1ère Armée Complexe Jean Bouin

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A workshop to discover or rediscover the circus arts. No level required, everyone learns at their own pace and will have the opportunity to try all the disciplines offered.

Un curso para descubrir o redescubrir las artes del circo. No se requiere nivel, cada uno aprende a su ritmo y tiene la oportunidad de probar todas las disciplinas que se ofrecen.

Ein Praktikum, um die Zirkuskünste zu entdecken oder wiederzuentdecken. Kein Niveau erforderlich, jeder lernt in seinem eigenen Rhythmus und hat die Gelegenheit, alle angebotenen Disziplinen auszuprobieren.

