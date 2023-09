Les jeudis d’Arelate Avenue de la 1er division Française libre Arles, 19 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

D’octobre à juin, généralement le troisième jeudi du mois, l’association vous donne rendez-vous pour venir rencontrer des spécialistes de l’Antiquité et échanger avec eux sur des sujets souvent inédits..

2023-10-19 18:00:00 fin : 2023-10-19 . .

Avenue de la 1er division Française libre Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From October to June, generally on the third Thursday of the month, the association invites you to come and meet specialists in Antiquity and discuss with them subjects that are often unpublished.

De octubre a junio, generalmente el tercer jueves del mes, la asociación le invita a venir a conocer a especialistas en Antigüedad y a debatir con ellos sobre temas a menudo inéditos.

Von Oktober bis Juni, in der Regel am dritten Donnerstag des Monats, lädt der Verein Sie zu einem Treffen mit Altertumswissenschaftlern ein, um sich mit ihnen über oftmals unveröffentlichte Themen auszutauschen.

