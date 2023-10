Colloque Amis du vieil Arles – Académie d’Arles Avenue de la 1er division Française libre Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Les Amis du Vieil Arles vous convient au colloque co-organisé en partenariat avec l’Académie d’Arles.

2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Avenue de la 1er division Française libre Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Friends of Old Arles invite you to the symposium co-organized with the Académie d’Arles

Los Amigos del Viejo Arles le invitan al coloquio coorganizado con la Académie d’Arles

Die Amis du Vieil Arles laden Sie zu einem Kolloquium ein, das in Partnerschaft mit der Académie d’Arles mitorganisiert wird

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme d’Arles