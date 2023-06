Les Suds à Arles – Salon de musique Avenue de la 1er division Française libre Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Les Suds à Arles – Salon de musique Avenue de la 1er division Française libre Arles, 9 juillet 2023, Arles. Arles,Bouches-du-Rhône Les musiques du monde résonnent dans les collections du musée.

2023-07-09 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-09 . .

Avenue de la 1er division Française libre Musée départemental Arles antique

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



World music resonates in the museum’s collections Las músicas del mundo resuenan en las colecciones del museo Weltmusik erklingt in den Sammlungen des Museums Mise à jour le 2023-05-31 par Office de Tourisme d’Arles Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Avenue de la 1er division Française libre Adresse Avenue de la 1er division Française libre Musée départemental Arles antique Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Avenue de la 1er division Française libre Arles

Avenue de la 1er division Française libre Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les Suds à Arles – Salon de musique Avenue de la 1er division Française libre Arles 2023-07-09 was last modified: by Les Suds à Arles – Salon de musique Avenue de la 1er division Française libre Arles Avenue de la 1er division Française libre Arles 9 juillet 2023