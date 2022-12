Animations de Noël 2022 Avenue de Gaulle La Baule Avenue de Général de Gaulle 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Animations de Noël 2022 Avenue de Gaulle La Baule Organisées par les commerçants de l'avenue avec l'Acad Programme d'animations samedi 17 décembre Passage de Père Noël – 15h15 à 18h15…

Organisées par les commerçants de l’avenue avec l’Acad

Programme d’animations samedi 17 décembre

Passage de Père Noël – 15h15 à 18h15.

Père Noël professionnel avec son costume en velours et son guide lutin qui l’accompagne.

Féérie de Noel – 16h à 18h30.

Déambulation avec deux fées vêtues d’habits lumineux de fleurs et d’un danseur en ailes d’Isis lumineuses. Animation chorégraphiée en déambulation avec sonorisation mobile Durée: 1h30 – 3 passage de 30 minutes ***

Dimanche 18 décembre

Passage de Père Noël – 15h15 à 18h15

Soldats du délire – 15h à 17h40

Déambulation musicale de 3 mascottes ou lorsque la musique se diffuse 2 des mascottes sont incontrôlables. Durée: 3 passage de 40 minutes ou heures en continues.

***

Jeudi 22 décembre

Passage de Père Noël – 15h15 à 18h15

Reine des Glaces – 15h30 à 17h15. Déambulation musicale de la sublime Reine des glaces et son compagnon le bonhomme de neige.

***

Vendredi 23 décembre

Passage de Père Noël – 15h15 à 18h15

Elfe postier – 14h à 18h. Elfe sur son vélo triporteur magique faisant des bulles et de la musique. Déambulation dans les rues de la ville en distribuant des bonbons et des sucres d’orges.

Drôle de bulle – 16h à 18h. Déambulation dans une bulle PVC de 2 m de diamètre avec performance de danse artistique à l’intérieur. L’artiste est habillée d’un body en miroir ainsi que des ailes d’Isis.

