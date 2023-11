Stage de théâtre Avenue de Gascogne Le Barp, 2 décembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Stage animé par Dounia Bouhajeb . Plusieurs stage seront proposés au cours de l’année : 2 décembre ; 27 janvier ; 06 avril ; 18 mai

A partir de 16 ans..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Workshop led by Dounia Bouhajeb . Several workshops will be offered throughout the year: December 2; January 27; April 06; May 18

From 16 years old.

Impartido por Dounia Bouhajeb. Se ofrecerán varios cursos a lo largo del año: 2 de diciembre; 27 de enero; 06 de abril; 18 de mayo

A partir de 16 años.

Geleitet von Dounia Bouhajeb . Mehrere Workshops werden im Laufe des Jahres angeboten: 2. Dezember; 27. Januar; 06. April; 18. Mai

Ab 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Val de l’Eyre