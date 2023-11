Atelier self défense Avenue de Gascogne Le Barp, 25 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Le 25 novembre, c’est la JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES. Dans ce cadre, le Judo Club Le Barp propose une journée d’ateliers pour apprendre le self défense, gratuitement et exclusivement réservée aux femmes.

Les violences faites aux femmes continuent d’augmenter !

En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d’une année, sont victimes de violences physiques et/ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex-conjoint, est estimé à 213 000 femmes, selon un bilan publié par le ministère de l’Intérieur.

Apprendre des gestes pour vous défendre.

Lors de cette journée, 2 ateliers à des créneaux différents seront animés par Alain Arnault, professeur de Judo/Jujitsu dans le gymnase du Barp. L’association F’âmes dont l’objectif est d’accompagner les femmes et les enfants dans leur reconstruction sera présente la matinée à nos côtés..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 15:30:00. .

Avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



November 25 is NATIONAL DAY OF FIGHT AGAINST VIOLENCE AGAINST WOMEN. To mark the occasion, Judo Club Le Barp is offering a day of workshops in self-defense, free of charge and exclusively for women.

Violence against women continues to rise!

On average, the number of women aged between 18 and 75 who, in the course of a year, are victims of physical and/or sexual violence committed by their spouse or ex-spouse, is estimated at 213,000 women, according to a report published by the French Ministry of the Interior.

Learn how to defend yourself.

During the day, 2 workshops at different times will be led by Alain Arnault, Judo/Jujitsu teacher in the gymnasium of Le Barp. The F’âmes association, whose aim is to help women and children rebuild their lives, will be on hand in the morning.

El 25 de noviembre es el DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LAS MUJERES. Para celebrarlo, el Judo Club Le Barp ofrece una jornada de talleres de defensa personal, gratuitos y exclusivos para mujeres.

La violencia contra las mujeres sigue aumentando

De media, el número de mujeres de entre 18 y 75 años que, a lo largo de un año, son víctimas de violencia física y/o sexual cometida por su cónyuge o ex cónyuge se estima en 213.000, según un informe publicado por el Ministerio del Interior.

Aprende a defenderte

Durante la jornada, Alain Arnault, profesor de Judo/Jujitsu, impartirá 2 talleres en diferentes horarios en el gimnasio de Le Barp. La asociación F’âmes, cuyo objetivo es ayudar a mujeres y niños a rehacer sus vidas, estará con nosotros por la mañana.

Am 25. November ist der NATIONALE TAG DES KAMPFES GEGEN GEWALT AN FRAUEN. In diesem Rahmen bietet der Judo Club Le Barp einen Tag lang Workshops zum Erlernen der Selbstverteidigung an, die kostenlos und ausschließlich Frauen vorbehalten sind.

Die Gewalt gegen Frauen nimmt weiter zu!

Die Zahl der Frauen im Alter von 18 bis 75 Jahren, die im Laufe eines Jahres Opfer körperlicher und/oder sexueller Gewalt durch ihren Ehepartner oder Ex-Ehepartner wurden, wird laut einer vom Innenministerium veröffentlichten Bilanz auf durchschnittlich 213.000 Frauen geschätzt.

Lernen Sie Gesten, um sich zu verteidigen.

An diesem Tag werden zwei Workshops zu unterschiedlichen Zeiten von Alain Arnault, einem Judo-/Jujitsu-Lehrer, in der Sporthalle von Le Barp abgehalten. Der Verein F’âmes, dessen Ziel es ist, Frauen und Kinder bei ihrem Wiederaufbau zu begleiten, wird am Vormittag an unserer Seite anwesend sein.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Val de l’Eyre