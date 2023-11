Atelier de fabrication de nichoirs à oiseaux et gîtes à chauves-souris Avenue de Galleben Soustons, 1 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Animation gratuite, à partir de 8 ans en binôme avec un accompagnateur adulte, sur inscription.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

Avenue de Galleben Maison de la Chasse

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Free activities for children aged 8 and over, in pairs with an accompanying adult

Actividades gratuitas para niños a partir de 8 años, en parejas con un adulto acompañante

Kostenlose Animation, ab 8 Jahren in Paaren mit einer erwachsenen Begleitperson, Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-28 par OTI LAS